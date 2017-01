LEGO Batman Il Film: le interviste ai protagonisti che introducono il film

Pronto ad arrivare nelle sale italiane il prossimo 10 febbraio,è lo spin-off di, diretto da. Nel video che è stato diffuso recentemente i personaggi protagonisti del film vengono intervistati e raccontano in che modo verranno coinvolti nella trama, con al centro il personaggio di Batman.

Dopo vari spassosi video rilasciati online nelle scorse settimane, qualche altra informazione viene carpita attraverso le parole dei personaggi principali: Batman, Robin, Harley Quinn, Joker e Alfred.

Nel film Bruce Wayne/Batman inizia un lungo viaggio per comprendere meglio sè stesso e le potenzialità del lavoro in team, per cercare di salvare Gotham City sconfiggendo il Joker.

Diretto da Chris McKay, il cast vocale originale di LEGO Batman Il Film comprende Will Arnett (Bruce Wayne/Batman), Zach Galifianakis (Joker), Michael Cera (Robin), Rosario Dawson (Barbara Gordon/Batgirl), Ralph Fiennes (Alfred Pennyworth), Jenny Slate (Harley Quinn) e Billy Dee Williams (Due Facce).