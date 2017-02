LEGO Batman Il Film: in un video il tour della Wayne Manor

Ancora pochi giorni e poi potremo vedere finalmente nelle sale lo spin-off di, intitolato, pellicola diretta da Chris McKay. In un nuovo video diffuso online possiamo vedere in tutta la sua magnificenza la Wayne Manor, grazie al tour guidato da Bruce Wayne, con la voce di Will Arnett che ci accompagna.

Un nuovo video che va ad aggiungersi alle numerose clip che in queste settimane abbiamo potuto vedere del film, che vede Batman intraprendere un viaggio per capire se stesso e comprendere di doversi alleare con altri supereroi per poter sconfiggere il Joker e salvare Gotham City.

Diretto da Chris McKay, LEGO Batman Il Film comprende un cast vocale con Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Jenny Slate e Billy Dee Williams. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 9 febbraio.