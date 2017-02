LEGO Batman - Il Film: ecco tre nuove divertenti clip dal film di Chris McKay!

Laha diffuso online tre nuove divertenti clip da, in cui ritroveremo il Crociato Incappucciato in versione, questa volta alle prese con il piano malefico della sua nemesi, deciso a prendere definitivamente il potere a Gotham. Potete visionarle come sempre subito dopo il salto!

LEGO Batman - Il Film è nato come spin-off di The LEGO Movie, in cui comparve per la prima volta il Batman in versione mattoncini doppiato da Will Arnett (Tartarughe Ninja: Fuori dall'ombra). Oltre ad Arnett che riprenderà il suo ruolo dando voce a Batman, il cast vocale è composto da Zach Galifianakis (Una Notte da Leoni) nel ruolo del malefico Joker, Michael Cera (Scott Pilgrim vs. the World) nei panni di Robin, supereroe spalla di Batman, Rosario Dawson (Daredevil di Netflix) nel ruolo di Batgirl, Ralph Fiennes (La saga di Harry Potter, Spectre) nei panni di Alfred Pennyworth, Mariah Carey (The Butler) in quelli del sindaco di Gotham McCaskill, Jenny Slate nel ruolo di Harley Quinn e Héctor Elizondo nei panni del commissario James Gordon.

Dopo aver salvato il mondo in The LEGO Movie, Batman torna sul grande schermo in un’avventura tutta dedicata a lui e al suo smisurato ego in LEGO Batman - Il Film. A Gotham sono in corso grandi cambiamenti, e non tutti sembrano essere positivi. Il Joker ha infatti ordito il piano finale per prendere il controllo della città di Gotham una volta per tutte, e Batman da solo non sarà in grado di contrastarlo. Il Crociato Incappucciato dovrà capire che se vorrà riuscire a sconfiggere il Joker, dovrà cercare di lavorare con gli altri eroi della città e non più come un eroe solitario.

Diretto da Chris McKay, LEGO Batman - Il Film è basato su una sceneggiatura scritta da Seth Grahame-Smith, il creatore di Abraham Lincoln: Vampire Hunter e futuro regista di The Flash per la Warner Bros. Pictures. Phil Lord e Chris Miller, che hanno diretto The LEGO Movie, hanno prodotto la pellicola assieme a Dan Lin.

LEGO Batman - Il Film esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 10 febbraio 2017.