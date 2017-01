LEGO Batman Il Film: ecco le foto dei giochi del film

La LEGO Group ha rilasciato alcune foto dei prodotti del film, spin-off di The LEGO Movie e film ispirato ai giocattoli della nota azienda danese, tra i simboli dell'infanzia di milioni di bambini. Nel set che viene mostrato ci sono personaggi dell'universo di Batman come lo

Dopo aver visto le interviste ai personaggi del film che introducono alla visione, arrivano delle nuove immagini sui prodotti che entreranno in commercio in concomitanza con il film, diretto da Chris McKay.

Batman comincia un lungo viaggio per cercare di comprendere di più sè stesso e l'importanza del lavoro di squadra, che gli permetterà di affrontare con più forza il Joker e salvare Gotham City.

LEGO Batman Il Film comprende nel cast vocale originale Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Jenny Slate e Billy Dee Williams.

Il doppiaggio italiano è affidato alle voci di Claudio Santamaria, che ha doppiato Bruce Wayne/Batman anche nella trilogia di Nolan, Alessandro Sperduti e Geppi Cucciari.