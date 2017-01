LEGO Batman Il Film: due nuovi spot TV ci mostrano Gordon e Batgirl

Da pochi istanti laha rilasciato in rete due nuovi spot televisivi che ci consentono di dare un'altra occhiata da vicino al film di prossima uscitain cui, tra tutti gli altri, possiamo scorgere i personaggi del commissarioe di. Come sempre, i due filmati sono disponibili in calce alla notizia.

Il primo di questi due video ci consente i dare il nostro primo sguardo al commissario Gordon - uno degli alleati più importanti e fedeli del Cavaliere Oscuro. Come potete vedere, il personaggio in versione LEGO è molto rassomigliante all'originale con i suoi capelli grigi, i baffi folti gli occhiali dalla montatura nera. Nonostante queste prime sequenze del personaggio, rimane ancora da rivelare una questione molto importante, ovvero di chi sarà la voce del commissario. La Warner Bros., infatti, non ha ancora rilasciato alcuna informazione in proposito. In questo spot televisivo sentiamo Gordon proferire qualche parola, ma è piuttosto difficile riuscire ad individuare il vero proprietario della sua voce.

LEGO Batman Il Film arriverà sui grandi schermi delle sale cinematografiche statunitensi il 10 febbraio 2017.