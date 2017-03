LEGO Batman - Il Film debutta in sordina ai box office cinesi

Anche seha ha incassato molto a livello nazionale, lo stesso non è accaduto sul fronte di alcuni box office esteri. Un esempio ne sono i recenti guadagni ottenuti dalla pellicola sul mercato cinese che, proprio come accaduto nel nostro paese, non sono particolarmente esaltanti.

L'esordio di LEGO Batman - Il Film nelle sale cinematografiche della Cina, infatti, ha raccolto un totale di soli 3.6 milioni finora.

Attualmente il film è riuscito a fare 108 milioni a livello internazionale e 148.6 a livello nazionale. LEGO Batman, evidentemente, in Cina non ha avuto lo stesso successo raggiunto in altri paesi quali, per esempio, il Regno Unito, in cui sono stati incassati 30 milioni.

Al box office statunitense di questo fine settimana, il film è scivolato al quarto posto dopo il suo debutto in prima posizione di un paio di settimane fa. La pellicola, infatti, è stata battuta da Logan - The Wolverine, anche se è riuscita a racimolare ancora 11.6 milioni di dollari.