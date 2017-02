LEGO Batman Il Film, Chris McKay parla dei crossover nel film

sta avendo un grandissimo successo al botteghino, non solo in Italia. In questi giorni poi si sprecano le analisi del film, che regala una visione parodistica molto efficace dell'universo di Batman, di Gotham City, un'evoluzione inaspettata grazie anche all'utilizzo dell'animazione con i personaggi in versione LEGO animata.

Durante un'intervista a Entertainment Weekly, Chris McKay, regista di The LEGO Batman Il Film, spiega le scelte nell'utilizzo del Joker:"Ho amato il Superman di Richard Donner e l'idea che la Zona Fantasma potesse contenere tutti i cattivi LEGO di altri universi mi affascinava. Come in Last Action Hero, quando Charles Dance dice che potrebbe entrare in tutti i film ed estrarre Jack Lo Squartatore o King Kong. Ho voluto e sono riuscito a scatenare tutti questi personaggi nell'universo di Batman."

Il problema si è posto ovviamente per avere i permessi:"Abbiamo avuto bisogno di un esercito di avvocati e produttori disposti a correre e a lavorare duramente per far si che i personaggi di proprietà di altre major potessero comparire nel film."

Diretto da Chris McKay, LEGO Batman Il Film comprende nel cast vocale originale Will Arnett, Zach Galifianakis, Rosario Dawson e Michael Cera.