LEGO Batman - Il Film batte Cinquanta Sfumature di nero in USA

Detto, fatto. Come pronosticato qualche giorno fa,ha battutoal box-office statunitense. Il film d'animazione della Warner Bros. ha totalizzato circa 55.6 milioni di dollari in questo week-end.

Sicuramente meno dei 69 milioni incassati da The LEGO Movie, ma un ottimo risultato per il cartoon costato solo 80 milioni. Il CinemaScore è "A-" il che dovrebbe garantire alla pellicola un buon passaparola.

Cinquanta sfumature di nero, al contrario, ne ha incassati solo 46.8 di milioni, rispetto a quanto incassò Cinquanta sfumature di grigio nel 2015 (85 milioni). Il film è comunque costato solo 55 milioni, il che dovrebbe garantire un buon successo, nonostante un CinemaScore "B+". Da segnalare, invece, l'esordio più che soddisfacente di John Wick: Chapter 2: 30 milioni di dollari incassati e un CinemaScore "A-".

Tutt'altro risultato a livello internazionale. Cinquanta sfumature di nero totalizza 100.1 milioni in 57 mercati, per un totale nel mondo di 146.9 milioni, mentre LEGO Batman - Il Film ne ha incassati 37 di milioni da 60 mercati, per un totale nel mondo di 92.6 milioni.