Legion: un nuovo video illustra la creazione del Diavolo dagli occhi gialli

Il cattivo principale di, la prima serie televisiva dedicata al mondo deglicreata dalla divisione della, si è rivelato una inquietante essere anticonvenzionale. Ora un nuovo video dietro le quinte ci mostra nel dettagliato il processo di creazione del "". Trovate il video subito dopo il salto!

Ovviamente sono contenuti SPOILER per chi non ha visto la serie!

Questo mostro estremamente raccapricciante, chiamato il Diavolo dagli occhi gialli (poi rivelatosi il malvagio Re delle Ombre), ha diffuso un pizzico di orrore alla prima stagione della serie FX. Ciò che lo rende così spaventoso è l'aspetto obeso del personaggio, insieme alla sua propensione a comparire nei momenti più inaspettati. Tutto ciò ha contribuito a dare una sensazione di disagio sia ai personaggi della serie che al pubblico che se lo è ritrovato davanti.

Ora una nuova featurette diffusa in rete ci mostra un vero e proprio dietro le quinte di come è stato creato per la serie il volto inquietante del Diavolo dagli occhi gialli. Con il cattivo (interpretato da Aubrey Plaza) che alla fine della stagione ha trovato un nuovo ospite in Oliver Bird (Jemaine Clement), le probabilità che rivedremo ancora a lungo questo sinistro individuo sono molto alte!

Legion è basato sui fumetti della Marvel scritti da Chris Claremont e Bill Sienkiewicz, dove venne introdotta per la prima volta la storia di David Haller (Dan Stevens), un giovane uomo tormentato che potrebbe nascondere dei poteri al di là di ogni immaginazione. Diagnosticato come schizofrenico fin da bambino, David è stato per anni dentro e fuori dagli ospedali psichiatrici. Ora, all’età di 20 anni, David passa il suo tempo tra una routine monotona e con il suo amico chiacchierone Lenny (Aubrey Plaza), un paziente dipendente dall’alcol e dalla droga. Ma la routine di David viene completamente cambiata dall'arrivo di una bella e tormentata nuova paziente di nome Syd (Rachel Keller), che gli rivela la scioccante possibilità che le voci che sente e le visioni che vede in realtà possano essere reali.