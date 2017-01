Legendary Entertainment: si dimette il CEO Thomas Tull

Attraverso un annuncio a sorpresa, il CEO di Legendary,, ha reso note le proprie dimissioni. Tull da undici anni era il chairman e il CEO della compagnia, che aveva contribuito a co-fondare proprio undici anni fa. La notizia arriva nel momento in cui la controllante,, annuncia un calo del 31.4 % della divisione cinema.

Secondo quanto si dice, Wang Jianlin, chairman di Wanda, voleva fare affari con Thomas Tull proprio perchè convinto delle sue capacità ma in seguito i due si sarebbero ripetutamente scontrati sulla gestione dei film e Tull avrebbe quindi deciso di abbandonare.

Ora Wanda starebbe pensando a un nuovo profilo per rimpiazzare Tull con Jack Gao, al momento confermato CEO ad interim.

In seguito al connubio tra Wanda e Legendary Entertainment, quest'ultima ha prodotto The Great Wall, a quanto scrivono i giornali internazionali, pomo della discordia tra i due dirigenti.

In ogni caso Tull rimarrà produttore dei prossimi film targati Legendary, come Pacific Rim 2, Kong vs. Godzilla e Dune.

Thomas Tull manterrà inoltre la carica di Founding Chairman della compagnia e azionista.