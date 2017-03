Legendary assembla una 'Writer's Room' per Godzilla vs. King Kong

Con l'uscita nelle sale cinematografiche di, la Legendary inizia a pensare al futuro del franchise e, soprattutto, del MonsterVerse, l'universo cinematografico dedicato a King Kong e Godzilla.

Il The Hollywood Reporter svela che la Legendary ha assemblato una vera e propria Writer's Room per scrivere Godzilla vs. King Kong, in arrivo nel 2020. Terry Rossio, co-sceneggiatore del franchise dei Pirati dei Caraibi, guiderà un team di sceneggiatori composto da Patrick McKay & J.D. Payne (Star Trek), Lindsey Beer, Cat Vasko, T.S. Nowlin e J. Michael Straczynski.

Il film non ha ancora un regista a bordo. Ricordiamo che Godzilla: King of Monsters, invece, uscirà nel 2019 per la regia di Michael Dougherty. Vi terremo aggiornati per ulteriori novità a riguardo.