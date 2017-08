Leatherface: un nuovo poster del prequel di Non aprite quella porta

LionsGate e Millennium Films dopo aver rilasciato un poster di Leatherface solo due giorni fa hanno diffuso un nuovo manifesto della pellicola prequel di, diretta dalla coppia di registi composta da Julien Maury e Alexandre Baustillo. Non si tratta del primo prequel visto che nel 2006 uscì Non aprite quella porta: L'inizio.

Leatherface vede quattro adolescenti fuggire da un ospedale psichiatrico e rapire una giovane infermiera in un viaggio all'inferno inseguiti da un gruppo di poliziotti altrettanto squilibrati. Uno dei ragazzi è destinato a vivere momenti tragici che lo porteranno a diventare Leatherface/Faccia di cuoio.

Il cast di Leatherface comprende Stephen Dorff, Vanessa Grasse, Sam Strike e Lili Taylor.

Il film è uscirà nelle sale il 14 settembre in anteprima mondiale nelle nostre sale e on demand dal 20 ottobre.