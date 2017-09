Leatherface: nuova clip del sanguinoso prequel di Non aprite quella porta

Lae lahanno appena rilasciato online una nuova clip ufficiale di Leatherface , prequel didiretto dai francesiche vede protagonista

Scritto da Seth M. Sherwood, il film racconta le origini dell'iconico personaggio dell'orrore portato al cinema per la prima volta nel 1974 nel film di Tobe Hooper. Protagonisti della storia sono 4 fuggitivi di un centro di igiene mentale che condurranno una giovane infermiera della clinica in un road trip brutale e sanguinoso dove incontreranno Hal Hartman, un folle Texas Ranger in cerca di vendetta su questi ragazzi. Nel cast anche Lili Taylor (The Conjuring), che interpreterà la matriarca della famiglia di cannibili, Verna Sawyer.



Leatherface è attualmente proiettato nelle migliori sale italiane.