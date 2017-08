Leatherface: Green Band Trailer per il prequel di Non aprite quella porta

Dopo quello vietato ai minori, Millennium Films ha diffuso anche il Green Band Trailer di, ovvero il prequel dell’horror seminaledi

La pellicola segue le vicende di un gruppo di quattro pazienti che fugge da un istituto psichiatrico. Il quartetto rapirà una giovane infermiera e si imbarcherà in un viaggio sulla strada per l’inferno con la malcapitata. Lungo la strada saranno inseguiti da un agente di polizia ugualmente disturbato e in cerca della sua personale vendetta. Uno dei quattro fuggitivi è destinato a diventare l’iconico macellaio della pellicola del 1974 e che dà il titolo a questo prequel.

Nel cast del film troviamo Jessica Madsen, Sam Coleman, Sam Strike, James Bloor, Vanessa Grasse, Lili Taylor e Stephen Dorff. Diretto dal duo francese Julien Maury e Alexandre Bustillo (À l'intérieur) e scritto da Seth M. Sherwood, Leatherface sarà diffuso in esclusiva su DirecTV il 21 settembre 2017, mentre arriverà in maniera limitata con Lionsgate nelle sale statunitensi e in VOD il 20 ottobre successivo.