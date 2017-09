Leatherface: ecco il trailer italiano del prequel di Non Aprite Quella Porta

La M2 Pictures ha diffuso in rete il nuovo trailer doppiato in italiano di, prequel della saga horror di, ideata dal regista

Quattro adolescenti violenti, scappati da un ospedale psichiatrico, rapiscono una giovane infermiera e la portano con loro in un viaggio all’inferno inseguiti da un poliziotto altrettanto squilibrato in cerca di vendetta. Uno dei ragazzi è destinato a vivere eventi tragici e una serie di orrori che distruggeranno la sua mente per sempre trasformandolo in un mostro noto come Leatherface, o Faccia di cuoio.

Leatherface è diretto da Alexandre Bustillo e Julien Maury, e prodotto da Hooper. Nel cast Finn Jones, il Loras Tyrell de Il Trono di Spade e l'Iron Fist della Marvel, e due attori di grande esperienza e notorietà come Lili Taylor (Maze Runner: La Fuga) e Stephen Dorff (Blade, Somewhere). La pellicola arriva il 14 settembre in Italia.