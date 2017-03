le riprese di Venom e Gatta Nera & Silver Sable quest'anno, commenta Tom Holland

La news di un film dedicato ainteramente prodotto dalla Sony Pictures e - a quanto pare - scollegato dall'Universo Cinematografico Marvel Studios, ha spiazzato tantissimi fan del personaggio e dei fumetti della Casa delle Idee.

L'idea della Sony (che ancora detiene i diritti dei personaggi di Spider-Man, ergo può farne quel che vuole) è quella di lanciare un suo universo Marvel - principalmente rated R, ovvero vietato ai minori - sfruttando i characters dell'Universo di Spider-Man che si sposano con questa 'causa'. In primis, Venom, ovviamente, ma anche un team-up tra Gatta Nera & Silver Sable.

E, anche se solo il primo film ha una data di uscita fissata per ottobre 2018, sembra che la Sony sia intenzionata ad iniziare la produzione a fine anno anche della pellicola sulla Gatta Nera & Silver Sable.

Al momento, ricordiamo, i film sembrano essere scollegati dal resto dell'Universo Marvel Studios, ma non è detto che l'idea possa cambiare nel corso dei mesi.

Intervistato a riguardo al CinemaCon, l'attore che dà il volto all'Uomo Ragno in questi nuovi film dei Marvel Studios, Tom Holland, ha parlato della possibilità di una sua apparizione in uno o più di questi spin-off: "Non ne ho idea. Non ho letto uno script né visto un concept art. Quando vedrò qualcosa, potrò decidere".