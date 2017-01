Le riprese di The Batman posticipate, Justice League è un 'disastro'?

Anche se da una parte, in una recente intervista per promuovere il suo ultimo film, ha lasciato intendere che non ci sono dubbi sul fatto che sarà proprio lui a dirigere, ci sarebbero dei ritardi nella produzione.

Il sito Batman-On-Film ha svelato che la Warner Bros. Pictures avrebbe posticipato di alcuni mesi le riprese di The Batman (titolo provvisorio ma, a quanto pare, sempre più realistico). Previste inizialmente per questa primavera, sembrerebbe che ora partiranno non prima dell'estate. Questo renderebbe quasi impossibile l'uscita nell'estate del 2018, con la possibilità di un posticipo alla fine del 2018.

Ma il sito non si ferma qui e afferma che, stando alle fonti interne alla Warner, Justice League sarebbe un 'disastro', tanto da speculare che il posticipo delle riprese possa essere legato ad un Ben Affleck sempre più dubbioso riguardo quest'Universo Cinematografico.

Ovviamente vi terremo aggiornati a riguardo.