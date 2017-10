Le riprese di Terminator 6 inizieranno a marzo 2018

James Cameron darà il via ufficialmente alle riprese dia marzo 2018. Dopo aver abbandonato il franchise in seguito a, capace d'incassare oltre 500 milioni di dollari, il regista diriprende le redini della saga con protagonista Arnold Schwarzenegger.

James Cameron è tornato in possesso dei diritti di Terminator, viste le alterne fortune dei film che sono stati realizzati dopo il suo abbandono.

La regia di Terminator 6 sarà affidata a Tim Miller (Deadpool), con il ritorno di Arnold Schwarzenegger in uno dei ruoli più iconici della sua carriera, e di Linda Hamilton in quelli di Sarah Connor. Cameron ha voluto specificare che il film ignorerà i precedenti episodi e si riallaccerà al secondo film della saga.

A fine marzo inizieranno le riprese, che si divideranno tra Ungheria e Spagna. Il ritorno di James Cameron sembra essere una fonte di garanzia per la qualità del progetto. Ricordiamo che il regista è anche impegnato nella lunga serie di sequel di Avatar.