Le riprese di Gambit ancora previste a New Orleans

Con l'annuncio di una data di uscita per Gambit , è chiaro che la Twentieth Century Fox sta spingendo l'acceleratore per quanto riguarda la pre-produzione del cinefumetto ispirato ai fumetti della

Infondo, Gore Verbinski sta già assemblando il suo cast tecnico, ingaggiando Jenny Beavan come costumista.

Ora Omega Underground conferma che le riprese si svolgeranno a New Orleans, come previsto dalla Fox sin dal 2016. Infatti, molti fan avevano ipotizzato che i piani dello studio fossero cambiati e, invece, il sito smentisce tale ipotesi. E' una notizia che non 'colpirà' molte persone ma che farà piacere ai fan più accaniti del personaggio che conoscono il legame tra Gambit e la città del New Orleans.

Channing Tatum sarà protagonista e produttore di Gambit, in arrivo il 14 febbraio 2019.