Le riprese di Ant-Man and the Wasp questo giugno

Le riprese disono terminate, quelle disono in corso. Tra le produzioni Marvel Studios del 2018 manca ancora all'appello, che debutterà nei cinema a luglio 2018.

Intervistato a riguardo, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige ha confermato che le riprese della pellicola inizieranno a giugno: "Se tutto andrà per il verso giusto e come programmato, le riprese del film inizieranno questo giugno".

Peyton Reed ha aggiunto che, in questo sequel, Wasp avrà un ruolo principale, un qualcosa che "mi eccita parecchio, soprattutto perché sono un fan dei fumetti ed ho sempre pensato a lei e ad Ant-Man più come ad un team. Questo sequel mostrerà come funziona il loro rapporto di lavoro e quello personale. Questa pellicola sarà di Hope van Dyne quanto di Scott Lang, è chiaro. Lei non è più un personaggio di supporto, è una protagonista".