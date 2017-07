Le Redoutable: nuovo trailer per il biopic su Jean-Luc Godard

StudioCanal ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di, biopic che racconta un preciso arco di vita del leggendario cineasta francese

Presentato all’ultimo Festival di Cannes, il film è scritto e diretto da Michel Hazanavicius, desideroso di tornare alla ribalta dopo il flop commerciale di The Search. Ad interpretare Godard c’è Louis Garrel e accanto a lui Stacy Martin nei panni dell’attrice Anne Wiazemsky, moglie del regista all’epoca degli eventi narrati. La pellicola esordirà nelle sale francesi il 13 settembre 2017, mentre non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per l’Italia.

Sinossi: Parigi 1967. Jean-Luc Godard, il più acclamato regista della sua generazione, sta girando La cinese con la donna che ama, Anne Wiazemsky, di vent'anni più giovane. Sono felici, attratti l'uno dall'altra, innamorati, si sposano. Ma le critiche al film scatenano una profonda autoanalisi in Jean-Luc. Gli eventi del maggio del '68 non faranno altro che incrementare quei dubbi e la crisi che ha sconvolto il regista lo trasformerà profondamente, da cineasta-star ad artista maoista che si isolerà completamente dal sistema, tanto frainteso quanto incomprensibile.