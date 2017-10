Le prime reazioni della critica americana a Thor: Ragnarok

Umberto Gonzalez di The Wrap ha definito il film "assolutamente fantastico. Sono stato trascinato dalla storia, l'azione, gli effetti visivi, le performance e una delle migliori colonne sonore della Marvel." Steven Weintraub di Collider ha aggiunto:"Taika Waititi ha fatto un lavoro fantastico. Il film è pieno del suo tipico umorismo, ho riso dall'inizio alla fine. La colonna sonora è fantastica e alcuni effetti visivi sono stupefacenti. Lo rivedrò il prima possibile, è un altro successo della Marvel." David Daniel di CNN LA lo ha definito "il film Marvel più divertente di sempre a parte Guardiani della Galassia." mentre German Lussier di SlashFilm ha dichiarato che "le performance sono bizzarre e l'azione è entusiasmante. Tessa Thompson è la migliore." In seguito agli eventi di Avengers: Age of Ultron, Thor è imprigionato sul pianeta Sakaar senza il suo martello. Viene costretto a combattere in un'arena contro il suo amico Hulk e cercherà in tutti i modi di tornare su Asgard per impedire il Ragnarok e fermare la malvagia Hela. Thor: Ragnarok è diretto da Taika Waititi e comprende nel cast Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett , Idris Elba , Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.

