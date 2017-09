Le prime immagini dal set di The Irishman che riunisce quei bravi ragazzi

A ventidue anni di distanza dalla loro ultima collaborazione in Casinò, Martin Scorsese tornano a lavorare insieme in un nuovo film,, che comprende anche, attore feticcio di Scorsese per molti anni e presente nel cast sia diche di, per il quale Pesci vinse l'Oscar.

Il Daily Mail nelle scorse ore ha pubblicato le prime immagini dal set di The Irishman, che vedono al lavoro Martin Scorsese e Joe Pesci in una pausa dalle riprese. Potete vedere le foto qui le foto.

Il film, targato Netflix, è basato sul mistero di Jimmy Hoffa, un sindacalista condannato per corruzione a causa della sua complicità con la mafia e scomparso il 30 luglio 1975 dal parcheggio del ristorante Machus Red Fox a Bloomfield. Dichiarato legalmente morto nel 1982, il caso Hoffa rimane tutt'oggi un mistero.

Nel film Joe Pesci sarà Russell Bufalino, boss della mafia in Pennsylvania, ritenuto un dei sospetti per la scomparsa di Hoffa. Robert De Niro sarà Frank "The Irishman" Sheeran e nel cast ci saranno anche Al Pacino, Harvey Keitel e Bobby Cannavale.