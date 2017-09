Le prime immagini dal dietro le quinte di Cult of Chucky

Universal Pictures Home Entertainment ha diffuso online le prime immagini del dietro le quinte di Cult of Chucky , settimo film del franchise dedicato alla bambola assassina. Il film, diretto da, arriverà nelle sale italiane il 20 ottobre mentre negli Stati Uniti è previsto per il 3 ottobre, con una versione in DVD e Blu-Ray.

Dopo aver passato quattro anni in manicomio con l'accusa di aver ucciso tutta la sua famiglia, Nica Pierce riceve dal suo psichiatra una bambola Tipo Bello per potersi curare. In seguito al regalo della bambola, in manicomio inizia una serie di omicidi e Nica sospetta che la causa di tutto sia Chucky, colei che ha ucciso la sua famiglia.

In aiuto di Nica arriva Andy Barclay, il primo bambino preso di mira dalla bambola.

Per Don Mancini si tratta del secondo film della saga diretto. Il cast di Cult of Chucky comprende Fiona Dourif, Alex Vincent, Summer H. Howell, Jennifer Tilly, Grace Lynn Kung, Michael Terriault, Adam Hurtig, Elizabeth Rosen, Allison Dawn Dorion, Zak Santiago e Ali Tataryn. La voce di Chucky è di Brad Dourif.

Il primo film della saga, La bambola assassina, risale al 1988, per la regia di Tom Holland.