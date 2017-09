Le nuove immagini di Maze Runner - La Rivelazione in attesa del trailer

Dopo una lunga serie di slittamenti, causati principalmente dall'incidente di Dylan O'Brien , sta per iniziare la promozione di, con il primo trailer che è stato annunciato su Twitter e il cui rilascio è previsto a breve.ha pubblicato intanto alcune immagini del film diretto nuovamente da

I film sono tratti dalla serie di romanzi di James Dashner e in questo terzo capitolo, scritto da T.S. Nowlin, dovremmo vedere Thomas alle prese con l'organizzazione chiamata C.A.T.T.I.V.O. e con i propri ricordi che potrebbero svelargli una verità sconvolgente e peggiore delle menzogne.

Il cast di Maze Runner - La Rivelazione comprende Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Barry Pepper, Will Poulter e Patricia Clarkson. L'uscita è prevista per il 26 gennaio 2018.