Le nostre anime di notte: Robert Redford e Jane Fonda nel primo teaser

Netflix ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di, film che vede protagonista la coppia di veterani composta da

Il film verrà presentato Fuori concorso alla 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove i due attori principali riceveranno il prestigioso Leone d’Oro alla carriera. Diretto da Ritesh Batra, il film vede nel cast anche Judy Greer, Matthias Schoenaerts, Iain Armitage, Leana Lewis e Bruce Dern.

In una piccola cittadina del Colorado, Holt, Addie Moore (Fonda) va a far visita a un vicino, Louis Walters (Redford). Suo marito è morto parecchi anni addietro, così come la moglie di lui, e in quella città sono stati vicini di casa per decenni, senza che avere che contatti minimi. I loro rispettivi figli vivono a chilometri di distanza e Addie cerca di stabilire un contatto e trarre il meglio dal tempo che le rimane da vivere.

Il film sarà diffuso sulla piattaforma digitale il 29 settembre 2017.