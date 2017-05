Le Iene: perchè Wes Craven uscì da una delle primissime proiezioni?

Durante il recente Tribeca Film Festival,ha festeggiato la reunion del cast de, film cult d'esordio del regista che per l'occasione è stato proiettato al Beacon Theatre di New York e preceduto dal panel con Tarantino e il cast del film. L'evento è stato organizzato in occasione del 25° anniversario dell'uscita nelle sale.

Nel corso dell'incontro Tarantino ha ricordato diversi aneddoti riguardanti le prime reazioni del pubblico al film, alcune anche inaspettate, come l'abbandono della sala durante la proiezione al Sitges Film Festival di alcune persone, fra cui una dal nome eccellente.



"Durante la scena della tortura iniziai a contare quanti spettatori uscivano e raggiunsi la cifra di 33 abbandoni. In Spagna pensai invece 'finalmente un pubblico che non abbandonerà la sala!'. Invece cinque persone uscirono, tra cui Wes Craven! E pensai 'il tipo che ha girato L'Ultima Casa a Sinistra è uscito dalla proiezione del mio film? Forse è troppo crudo anche per lui!".



La scena in questione è quella in cui Mr. Blonde (Michael Madsen) improvvisa un ballo e tortura un poliziotto. Madsen ha raccontato:"Lessi lo script, che diceva 'Mr. Blonde balla da maniaco'. E io pensavo 'che ca**o significa? Alla Mick Jagger? Poi mi sono ricordato di una scena di un film dove James Cagney faceva una strana danza. E mi sono ispirato a lui."



Le Iene, il cui titolo originale è Reservoir Dogs, venne accolto con iniziale scetticismo, per poi fare da apripista alla carriera di Tarantino. Nel cast attori che diventarono poi assidui collaboratori del regista, come Harvey Keitel (Mr. White), Tim Roth (Mr. Orange), Steve Buscemi (Mr. Pink) e Michael Madsen (Mr. Blonde), insieme a Chris Penn, Lawrence Tierney, Edward Bunker, Kirk Baltz, Randy Brooks e lo stesso Quentin Tarantino nei panni di Mr. Brown.