Le differenze tra i giochi per bambini e quelli per bambine in The LEGO Movie 2

Durante un'intervista a Collider,, produttori di The LEGO Movie 2 , sequel di uno dei film d'animazione più apprezzati degli ultimi anni, hanno rivelato alcuni dettagli della tematica che verrà affrontata nella pellicola, scritta nuovamente da, che si erano occupati anche del primo film.

Ambientato quattro anni dopo gli eventi di The LEGO Movie, The LEGO Movie 2 , riscritto da Phil Lord e Chris Miller, si concentrerà sul personaggio di Finn, diventato nel frattempo adolescente. Secondo i produttori il film tratterà anche le differenze tra i giochi per bambini e quelli per bambine. Nonostante il film sia raccontato dal punto di vista di Finn, il protagonista, ci saranno ad un certo punto anche i Duplo, i LEGO per bambini molto piccoli e che sono della sorellina di Finn.

"Quei Duplo rappresentano proprio lei, infatti sentiamo il padre di Finn dire a figlio maschio di giocare con la sorellina. L'ingresso di Finn nel suo mondo sarà l'elemento principale su cui ci concentreremo in questo film. Quali sono le somiglianze e le differenze quando a giocare è un maschio invece di una femmina e viceversa? Tutto ciò evitando stereotipi di genere, ovviamente. Chris Miller e Phil Lord sono scrittori davvero sensibili. Siamo emozionati per la direzione in cui sta andando il film, perchè parleremo di cose che magari molte persone non sono a conoscenza. Un film pieno d'azione e di musiche divertenti che avrà al suo interno anche questi temi."