Le Avventure di Olaf: 4 canzoni originali per il corto Disney sul pupazzo

Le Avventure di Olaf arriva al cinema prima della proiezione del nuovo film. Nel cortometraggio il pupazzo di neve dovrà riportare il Natale ad Arendelle.

Adesso siamo venuti a conoscenza della realizzazione di quattro nuove canzoni originali che faranno parte della colonna sonora del film animato. Le Avventure di Olaf durerà circa 21 minuti e ci sarà anche una bella colonna sonora d'accompagnamento.

Grazie all'uscita di questo mini-film potremo dunque attendere con minore ansia l'uscita del sequel di Frozen, che non arriverà prima del 2019.

Stevie Wermers-Skelton e Kevin Deter (registi), hanno rivelato che queste canzoni hanno aiutato la realizzazione del film, hanno di fatto dato una mano alla creazione della storia stessa: "La musica è sempre stata il marchio di fabbrica dei prodotti Disney, e di Frozen in modo particolare. Quindi siamo super entusiasti delle nuove canzoni, aiuteranno a raccontare meglio la storia!"... "Kate ed Elyssa (che hanno scritto le musiche), hanno un grande entusiasmo e le canzoni catturano perfettamente sia lo spirito di Olaf, che l'atmosfera delle feste."

Ecco le tracce di Le Avventure di Olaf, che si potranno ascoltare ed acquistare dal 3 novembre:

“Le Avventure di Olaf” Lista Colonna Sonora:

1. “Ring in the Season” - cantata da Kristen Bell, Idina Menzel e Josh Gad

2. “The Ballad of Flemmingrad” - cantata da Jonathan Groff

3. “Ring in the Season” - cantata da Idina Menzel

4. “That Time of Year” - cantata da Josh Gad, Idina Menzel, Kristen Bell e il Cast

5. “That Time of Year” - cantata da Josh Gad

6. “When We're Together” - cantata da Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad e Jonathan Groff

7. “Olaf's Frozen Adventure” Score Suite – Composta da Christophe Beck e Jeff Morrow

8. “The Ballad of Flemmingrad” (Versione Tradizionale) - cantata da Jonathan Groff

9. “Ring in the Season” - [l Karaoke Mix Strumentale]

10. “That Time of Year” - [I Karaoke Mix Strumentale]

11. “When We're Together” - [ Karaoke Mix Strumentale]