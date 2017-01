Ai TCA 2017, la produttrice della saga dedicata agli, ha parlato, seppur brevemente, di. Il personaggio doveva apparire nel film stand-alone con protagonistama, un rinvio dopo un altro, hanno fatto posticipare la pellicola a data da destinarsi.

Lo spin-off dedicato a Gambit non ha nemmeno un regista. Durante il TCA 2017, Lauren Shuler Donner ha fornito un piccolissimo update sul film, affermando che l'attore è ancora coinvolto in una pellicola stand-alone sul personaggio ma che, al momento, non ci sono ulteriori aggiornamenti.

La produttrice ha poi spiegato che amerebbe un crossover tra Wolverine e Deadpool, rumoreggiato per molte settimane.

Vi terremo aggiornati per tutti gli eventuali sviluppi dei prossimi film sugli X-Men.