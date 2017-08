Last Flag Flying: trailer ufficiale per il nuovo film di Richard Linklater

Gli Amazon Studios hanno diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, il nuovo film diretto daconche verrà presentato in anteprima mondiale al New York Film Festival, in qualità di film d’apertura.

Il film è un ideale sequel de L’ultima corvè, pellicola del 1973 diretta da Hal Ashby con Jack Nicholson e Randy Quaid, ma con un cast del tutto nuovo: Cranston interpreterà Sal, personaggio vivace e irascibile riconducibile a quello di Nicholson; Carell sarà Doc, un introverso veterano, il cui unico figlio è stato ucciso nei primi giorni dell’invasione irachena; Fishburne ricoprirà il ruolo di un altro veterano, Mueller.

Dopo la proiezione al New York Film Festival, la pellicola sarà distribuita nelle sale americane da Amazon il 3 novembre 2017. Di seguito anche una nuova immagine ufficiale. Su queste pagine potete leggere le recensioni degli ultimi film di Linklater, tra cui Boyhood e Tutti vogliono qualcosa!!