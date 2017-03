Lasciati andare: Toni Servillo e Luca Marinelli nel trailer ufficiale del film

Laha rilasciato online il trailer ufficiale di, nuova commedia diretta da(Cosimo e Nicole) che vede tra i protagonistie l'ormai onnipresente

Elia (Servillo) è un analista ebreo che con il passare degli anni è giunto alla convinzione che la lucidità si sia tramutata in indifferenza e il distacco invece in noia. Ironico e al contempo severo, tiene tutto alla giusta distanza di sicurezza, persino l'ex-moglie Giovanna. Un'esistenza povera di emozioni ma ricca di dolci, causa poi del malore che convincerà Elia a mettersi a dieta e ad andare in palestra. Qui incontrerà Claudia, eccentrica personal trainer senza alcun timore reverenziale verso le persone colte e capace di trascinare nei propri guai chiunque le graviti intorno, compreso Elia.



Lasciati andare vede nel cast anche Veronica Echegui e Carla Signoris, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 13 aprile.



Ecco il trailer ufficiale: