Lasciami per Sempre: rilasciato online il trailer del film con Max Gazzè

Lasciami per Sempre narrerà di una festa di compleanno andata fuori controllo, animata da improbabili figure umane. Viola (Barbora Bobulova), compagna di Nikos (Max Gazzè), é una donna che ama decisamente il rischio. Ha deciso infatti di invitare per la festa del figlio ventenne Lorenzo (Andrea Bellisario), in crisi per essere stato lasciato dalla fidanzata, la sua famiglia allargata o, come dice Viola stessa, il cespuglio genealogico.

Alla festa si presentano quindi una serie di individui dalle peculiari problematiche e dai conflitti psicologici irrisolti: l'ex marito (Vanni Bramati) di Viola, di cui Nikos é irrimediabilmente geloso, gli ex cognati, le sorelle pettegole, la giovane nipote depressa, il figlio ribelle di Nikos che gira nudo per il giardino, il padre (Mariano Rigillo) che ha da poco tentato il suicidio ma tenta disperatamente di essere ironico, il ginecologo di famiglia (Maurizio Casagrande), il sentimentale ex marito della bipolare e agguerrita Carmen (Veruska Rossi), ma anche Yuri (Marco Cocci) fisico teorico dalla pelle riempita di tatuaggi, innamorato da sempre di Aida (Valentina Cervi) che però ė sposata con una donna.

Non mancheranno ospiti inattesi come la bellissima e tormentata Martina (Miriam Catania) che farà esplodere la già fibrillante festa. In un susseguirsi di sferzate sentimentali, il mucchio selvaggio si confronterà senza esclusione di colpi. Ma alla fine gli esasperati convitati arriveranno all'amara ma in qualche modo consolatoria conclusione che è sempre meglio uno 'straccio di famiglia' che vivere soli, e che forse é impossibile lasciarsi per sempre se ci si è amati davvero.

Lasciami per Sempre esordirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 27 aprile 2017.