Larrikins: DreamWorks Animation cancella il film con Hugh Jackman

Come forse alcuni di voi sapranno,è stato sul punto di tornare alle sue radici musicali in Australia con la pellicola intitolata, ma ora sembra che, alla fine, il progetto per la realizzazione della pellicola sia stato abbandonato e cancellato dalla

La compagnia ha iniziato a lavorare sul musical Larrikins nel 2011 con l'assunzione nel 2013 di Tim Minchin - compositore dietro il musical di Broadway Matilda the Musical - che avrebbe dovuto scrivere nuove canzoni per il film. Il compositore è diventato direttore del progetto nel 2014, con Chris Miller salì a bordo come co-regista più tardi. Ma ora, con meno di un anno prima del rilascio, la DreamWorks Animation ha cancellato definitivamente Larrikins.

A darne notizia è stato lo stesso Tim Minchin tramite una comunicazione postata sul suo blog ufficiale, in cui ha spiegato che ora le cose sono diverse presso la DreamWorks Animation e che i nuovi dirigenti hanno deciso che non valeva la pena di continuare con Larrikins, anche se il film, nel cui cast vocale erano compresi gli attori Hugh Jackman, Margot Robbie, Naomi Watts, Rose Byrne e Ben Mendelsohn, aveva una data di rilascio fissata per il febbraio 2018.