Lakeith Stanfield di Death Note vorrebbe essere Joker nello standalone!

L'attore di, ha espresso la volontà di interpretare The Joker nell'origin film dedicato a uno dei villain più iconici di sempre.

Il film su Joker può essere al momento in fase embrionale, ma c'è un attore che ha già apertamente manifestato la sua disponibilità a a presentarsi per il ruolo di protagonista: è Lakeith Stanfield visto in Death Note by Netflix.

L'ha postato via Twitter il suo interesse per il ruolo, si è proprio fatto avanti come volontario con la caption:

Scorsese, vorrei interpretare Joker!

Martin Scorsese, per la cronaca, è uno dei produttori della pellicola DCEU. Death Note, il lavoro con cui Stanfield è attualmente in streaming su Netflix - e che per la verità non sta affatto riscuotendo il successo sperato - non sarà certo la pellicola che lo lancerà, tuttavia in molti hanno lodato la sua performance in questo film.

Precedentemente l'attore ha lavorato in Get Out, Atlanta e Straight Outta Compton, e quindi il suo CV potrebbe senza dubbio essere degno di valutazione da parte di Scorsese e company.

Al momento, The Joker è un film che mantiene salda una gigantesca aura di mistero. Vedremo come si svilupperà e se Stanfield sarà tanto fortunato e in gamba da accaparrarsi il ruolo. Voi ce lo vedreste come Joker? Diteci come la pensate nei commenti!

Death Note è adesso in streaming su Netflix.