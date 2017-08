Lady Bird: poster dal primo film di Greta Gerwig, in attesa del trailer

presenterà il suo esordio alla regia in anteprima al prossimo Toronto International Film Festival, di scena dal 7 al 17 settembre, e successivamente al New York Film Festival.

Nel film, intitolato Lady Bird, la protagonista è Saoirse Ronan (Grand Budapest Hotel, Brooklyn) nei panni di una giovane ribelle di un liceo di Sacramento, il cui sogno è quello di fuggire via lontano dalla sua famiglia e dalla piccola cittadina in cui vive per approdare al college di New York. La pellicola è stata già acquistata dalla A24 che la distribuirà nelle sale statunitensi il 10 novembre 2017, in piena Season Awards.

Non è la prima volta che la Gerwig ha a che fare con complessi ritratti femminile, essendo stata co-sceneggiatrice di Frances Ha e Mistress America, entrambi diretti da Baumbach. In attesa di vedere il trailer del film, annunciato per la prossima settimana, potete visualizzare di seguito il primo poster ufficiale.