LAbyrinth: un primo sguardo ai nuovi baffi di Johnny Depp

Oggi possiamo dare un primo sguardo ai nuovi baffi di), arrivato sul set di, dramma investigativo dellache segue l’indagine sugli omicidi dei rapperavvenuti nel 1996 e nel 1997.

Nel set fotografico scattato di nascosto sul set del film, che potete vedere nella galleria qui sotto, è possibile vedere un Johnny Depp baffuto alle prese con la pioggia, mentre è aiutato da un’assistente che gli tiene l’ombrello.

Johnny Depp interpreta Russell Poole, un detective del L.A.P.D. (la polizia di Los Angeles) caduto in disgrazia che non riesce a risolvere il suo più grande caso, gli omicidi delle icone della musica Tupac Shakur e Notorious B.I.G. Dopo due decenni, il caso rimane aperto. Il premio Oscar Forest Whitaker (The Last King of Scotland, Arrival, Rogue One: A Star Wars Story) interpreta invece il ruolo di "Jack" Jackson, un reporter disperato che tenta di salvare la sua reputazione e la sua carriera, ma determinato a scoprire come siano andate veramente le cose. Jack rintraccia Poole, e i due faranno squadra per chiudere finalmente questo caso. Mentre Poole ricostruisce questa incredibile storia di potere, corruzione e crimine, Jackson comincia a dipanare una rete crescente di scandali e inganni. Implacabili nella loro caccia alla verità, questi due uomini che non hanno nulla da perdere finiranno per scontrarsi con i poteri forti e con la polizia di Los Angeles stessa, mentre lotteranno per la loro redenzione.

Brad Furman (The Infiltrator, The Lincoln Lawyer) è il regista di LAbyrinth, che si basa sulla sceneggiatura finita in Black List di Christian Contreras, adattata a sua volta dal libro di Randall Sullivan. Miriam Segal sta producendo la pellicola attraverso la sua etichetta Good Films. Miramax è invece partner per il cofinanziamento con Open Road Films e per la distribuzione degli Stati Uniti.