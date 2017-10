La Weinstein Company potrebbe essere acquisita da Colony Capital

La Weinstein Co ., la compagnia del produttore- accusato di molestie sessuali ai danni di innumerevoli donne che lavorano ad Hollywood - potrebbe essere acquisita in parte o completamente dalla

La TWC e la Colony hanno raggiunto un accordo che prevede "un'immediata infusione di liquidità" dalla Colony alla Weinstein. Inoltre, la Colony starebbe trattando l'acquisto di una parte della TWC ma il comunicato ufficiale, lungo tre pagine, non è stato commentato da nessuna delle due aziende coinvolte.

L'unico comunicato ufficiale è stato quello di Tarak Ben Ammar, della Weinstein, che ha dichiarato: "Siamo felici di annunciare il raggiungimento di questo accordo e il potenziale sviluppo di una partnership con la Colony Capital. Siamo convinti che l'investimento e la sponsorizzazione della Colony ci aiuterà a stabilizzare l'azienda così da rassicurare tutti quelli che lavorano e collaborano con noi nel mondo. L'esperienza della Colony nel mondo della produzione musicale e registrazione, come pure nel mondo dell'intrattenimento è per noi inestimabile e potremo dunque guardare al futuro."

Dal canto della Colony, Thomas J. Barrack, Jr., fondatore dell'azienda, ha dichiarato: "Siamo contenti di investire nella The Weinstein Company e aiutarla ad andare avanti. Pensiamo che l'azienda abbia grossi margini di profitto e crescita e non vediamo l'ora di lavorare con il comparto della distribuzione strategica e della distribuzione, così come con i partner alla produzione per preservare e creare valori per tutte le parti interessate, compresi gli impiegati. Aiuteremo la compagnia a tornare grande come una volta, a riottenere la sua iconica posizione nell'industria dei film indipendenti e della televisione."

Nonostante questa "iniezione" di fiducia, resta da vedere se, seppur in ripresa economica, ci sarà ancora qualcuno disposto a lavorare alla Weinstein Company in futuro, tra i membri dello star system.

Vedremo come si svilupperà la questione e non mancheremo di aggiornarvi.