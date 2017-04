La Warner Bros. citata in giudizio per 900 milioni a causa di The Conjuring

È l'ha scrivere in queste ultime ore che l'autore del libro, avrebbe citato la Warner Bros in giudizio -compreso il registae i produttori- per violazione del copyright.

L'autore vuole adesso un risarcimento di ben 900 milioni di dollari per aver visto lesi i diritti di sfruttamento della storia degli investigratori paranormali Ed e Lorraine Warren (interpretati nel franchise da Patrick Wilson e Vera Farmiga) a lui ceduti direttamente dai due interessati; Lorraine Warren ha infatti successivamente passato i diritti alla Warner senza il consenso dell'autore.



Nella causa viene citato un accordo risalente al 1978 che prevedeva un "lavoro di non competizione" che costringeva i coniugi Warren a non sottoscrivere ulteriori accordi basati "sullo stesso soggetto" che Brittle ha usato per scrivere il suo The Demonologist. Il contratto in questione elencava in modo specifico una lista di storie basate "sulla loro vita e sulle loro esperienze come investigatori del paranormale". Inoltre, dato che secondo Brittle i Warren sarebbero dei bugiardi, i film non si baserebbero come riportato "su fatti storici realmente accaduti", elemento che renderebbe tali produzioni colpevoli di un'infrazione del fair use.



Si legge nella denuncia: «Questo modello di infrazione ha causa a Brittle un danno irreparabile, così da costringerlo a un'azione legale al fine di sanare detto danno dai profitti di tale infrazione, evitando anche che si protragga in futuro». Brittle ha lanciato anche un'ingiunzione per bloccare l'uscita nelle sale di Annabelle 2, prevista nei cinema per l'11 agosto, oltre a pretendere di partecipare a tutti i successivi film incentrati sui Warren, come l'annunciato The Nun.



La Warner Bros, la New Line Cinema e James Wan non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito.