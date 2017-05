La Warner Bros cambia le date d'uscita di Godzilla vs King Kong e di altri film

Ore di cambiamenti in casa, dato che la major ha annunciato in queste ultime ore diversi slittamenti o anticipi di alcuni tra i suoi più attesi progetti, compreso il crossover

Il film che vedrà uno contro l'altro (o insieme contro tutti?) gli amatissimi protagonisti dei monster movie campioni di incassi negli ultimi anni è infatti stato spostato di una settimana, dal 29 maggio 2020 al 22 maggio dello stesso anno. Il cambio è strettamente strategico, volendo arrivare in sala in occasione del Memorial Day (25 maggio). Sempre per il progetto, la Warner ha anche creato una writers room che riunirà Terry Rossio (Pirati dei Caraibi), Patrick McKay e J.D Payne (Star Trek Beyond e Star Trek 4), Lindsay Beer, Cat Vasko, TS Nowlin (Pacific Rim: Uprising e Maze Runner) e J. Michael Straczynski.



Anche la commedia prodotta dalla New Line Cinema, Game Night, è stata anticipata di due giorni, dal 16 febbraio 2018 al 14 febbraio. Il film racconterà di un gruppo di coppie che si incontrerà per la solita serata di gioco, dove però tutto prenderà una piega inaspettata e si ritroveranno a dover risolvere un misterioso omicidio. Nel cast troveremo Kyle Chandler (Bloodline), Jason Bateman, Rachel McAdams, Jesse Plemons, Kylie Banbury, Lamorne Morris e Billy Magnussen.



Tag con Jeremy Renner, Ed Helms e Tracy Morgan uscirà invece il 29 giugno 2018. Il film seguirà la vera storia di un gruppo di amici che giocherà per quasi 30 anni a un epico gioco a base di tag. Il 7 settembre 2018 uscirà invece un titolo horror ancora senza nome. Smallfoot, la storia di un bigfoot che crede all'esistenza degli umani sbarcherà nei cinema il 14 settembre dello stesso anno.



Infine, il film animato dedicato a Scooy Doo titolato semplicemente Scooby è stato spostato di ben due anni, passando dal 21 settembre 2018 al 15 maggio 2020.