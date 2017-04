La Universal fissa la data d'uscita del nuovo film di Robert Zemeckis

Seguendo l'esempio dellae della, anche laha in queste ore annunciato alcune nuove date d'uscita dei progetti che vedremo nelle prossime stagioni cinematografiche.

Innanzitutto, lo studio ha fissato la release statunitense del nuovo film da regista di Robert Zemeckis (Ritorno al Futuro) per il 21 novembre 2018, a poco meno di due anni di distanza dal suo ultimo e discreto Allied - Un'ombra nascosta con Brad Pitt e Marion Cotillard. Il progetto ancora senza nome ma con protagonista Steve Carell si dovrà scontrare al box office con Ralph Spaccatutto 2 (Ralph Breaks the Internet). La storia del film vedrà al centro della vicenda -basata su fatti realmente accaduti- un uomo ormai spezzato dentro che scoprirà come l'immaginazione artistica possa risanare lo spirito umano. La sceneggiatura è stata scritta da Zemeckis e Caroline Thompson.



In aggiunta, la Universal ha deciso di anticipare il film senza nome sul Doctor Dolittle con protagonista Robert Downey Jr, spostandolo dal 29 maggio 2019 al 12 aprile dello stesso anno, con più di un mese d'anticipo sulla tabella originale.