La Torre Nera: un video ci anticipa i contenuti speciali dell'edizione Blu-ray

Dopo la fredda accoglienza riscossa in sala da critica e pubblico, il deludente La Torre Nera diè pronto a sbarcare con fiducia in home video in versione, e oggi un video ci anticipa quali contenuti speciali troveremo nelle varie edizioni.

Il Blu-ray uscirà negli store italiani il prossimo 29 novembre, ma da oggi, almeno in America, è gia disponibile in versione Digital Delivery nella varie piattaforme. Tra i contenuti speciali che faranno parte dell'edizione troveremo così:



- Le scene eliminate inedite

- Journey Deeper into The Dark Tower

- Outtakes Esclusivi

- Further The Experience With a Look Through the Keyhole

- Interviste al cast tra cui Idris Elba e Matthew McConaughey

- Intervista a Stephen King



Vi ricordiamo che del cast de La Torre Nera fanno parte anche Tom Taylor, Abbey Lee, Katheryn Winnick, Jackie Earle Haley e Fran Kranz.