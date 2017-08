La Torre Nera, Stephen King: "Il sequel dovrebbe essere Rated R per funzionare!"

Nonostante un'accoglienza tutt'altro che positiva per l'adattamento dedi, il film dicon protagonisti Idris Elba Matthew McConaughey dovrebbe arrivare in cima alla classifica dei migliori incassi del week-end, data una certa visibilità.

In merito all'adattamento, comunque, King ha speso nel tempo solo parole positive, anche se conoscendo il lavoro dell'autore sappiamo che già in passato ha espresso entusiasmo per progetti tratti dalle sue opere che sia al cinema che in tv non avevano la benché minima ragione di esistere. data la scarsa qualità e la svogliatezza nella produzione.



Prendendo così le parole dello scrittore cum grano salis, vi riportiamo oggi uno stralcio dell'intervista rilasciata da lui ai microfoni di Cinemablend, dove ha parlato di un possibile sequel per La Torre Nera, che vi ricordiamo avrà anche una serie TV canonica sempre con protagonista Idris Elba. E parlando di un prosieguo, King ha sottolineato come sia necessario un Rated-R piuttosto di un PG-13.



Queste le sue parole: "Capisco la logica dietro al PG-13. Sono totalmente consapevole. Voglio anche io che il maggior numero di persone possibile si goda il film, per tutte le ragioni che ci sono dietro. Parte di queste hanno a che fare con la relazione tra Il Pistolero e il Ragazzo, simile a quella padre-figlio. Ma amerei vedere il prossimo film con un Rated-R. Questa è la direzione dove dovremmo muoverci da questo momento. Il PG-13 era il posto sicuro dove ripararsi, ma quando arriva un Rated-R i direttori di uno studio pensano subito che il film produrrà un ricavo inferiore del 20-30% perché taglierà fuori una fetta di pubblico importante. Ma credo che adesso film come Deadpool abbiamo invertito la rotta e modificato questo tipo di ragionamento".



Il materiale dei romanzi è effettivamente viscerale e crudo, quindi un possibile sequel dovrebbero prendere in considerazione l'idea di trasporre coerentemente la violenza e i dialoghi dei libri al cinema vietando i film ai minori.



La Torre Nera uscirà nelle sale italiane il prossimo 10 agosto.