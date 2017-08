La Torre Nera: secondo alcuni report la produzione è stata problematica

Che l'adattamento cinematografico dediavesse incontrato dei problemi durante la produzione, era piuttosto chiaro. E adesso arrivano delle conferme proprio da parte dell'autorevole Variety.

Il sito spiega che Tom Rothman della Sony Pictures e Modi Wiczyk di Media Rights Capital, che ha co-finanziato l'intera operazione, non hanno approvato il primo montaggio della pellicola. Secondo le fonti, il primo montaggio del regista Nikolaj Arcel non ha soddisfatto i due produttori e, soprattutto, non sarebbe stato accolto in maniera positiva nemmeno dal pubblico in alcuni test screening.

A quanto pare, il pubblico lamentava i troppi rimandi alla mitologia del romanzo originale, senza mai spiegarli (infondo funge da seguito), e la pochissima descrizione del conflitto tra i personaggi di Idris Elba e Matthew McConaughey. Per questo lo studio ha speso ulteriori 6 milioni di dollari in riprese aggiuntive che - per l'appunto - "aggiungessero" spiegazioni e quant'altro alla pellicola.

Variety spiega che lo studio ha persino accarezzato l'idea di avere a bordo un altro regista per occuparsi della post-produzione, ma ha deciso di proseguire con Arcel. Ma, a quanto pare, Arcel ha dovuto lavorare a stretto contatto non solo con i due produttori ma anche con Ron Howard, "consigliere" delle musiche, e Akiva Goldsman, per altri input sul montaggio.

Tutti i coinvolti nella situazione sembrano aver smentito i rumor, ma Variety giura e spergiura che è tutto vero. Il film, al momento, ha una durata di soli 96 minuti.