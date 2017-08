La Torre Nera: il regista parla del finale e dei sequel

: Dopo un’accoglienza tutt’altro che positiva da parte della critica internazionale e una partenza non proprio ottima al box-office per il suoè tornato a parlare del film.

Nel corso di un’intervista concessa a ComingSoon.net, Arcel si è soffermato sul destino dell’Uomo in nero, interpretato da Matthew McConaughey: “L’abbiamo veramente ucciso? Penso sia giusto dire che l’Uomo in nero ritornerà. È lui il personaggio principale. È IL villain. Se avessimo voluto ucciderlo definitivamente, sarebbe stato un momento decisamente più epico, ma qui ti fa esclamare più o meno: ‘E’ morto? O no?’. Per me, di sicuro non lo è, e poi è anche presente negli ultimi romanzi, quindi, è così.

“Non posso spoilerare troppo, ma posso dire che potete trovare molte delle risposte nel secondo romanzo, The Drawing of the Three”.

L’intervistatore, in seguito, si sofferma sul personaggio interpretato da Jackie Earle Haley, e se ci sarà o meno la possibilità di rivederlo nei sequel. “Penso ci sia un futuro possibile per lui. Non lo vediamo veramente morire, no? Sento che il suo è uno di quei personaggi minori per lo script, ma ho adorato il lavoro di Jackie. Gli ho sempre detto: ‘Senti, non è una grande parte, ma è importante’. Lui ne era felice in ogni caso”.

Infine, il punto sulla mole di scene eliminate dal montaggio finale e che probabilmente vedremo nell’edizione home video della pellicola: “Penso ci siano cinque o sei scene, ma finiranno tutte nel DVD. Credo che la versione del film con tutte le scene arrivasse a durare solo 10 o 12 minuti in più”.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione de La Torre Nera; il film approderà nelle sale italiane il 10 agosto 2017.