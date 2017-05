La Torre Nera: primo epico trailer ufficiale con Idris Elba

Come promesso ed anticipato, la Sony Pictures ha diffuso in rete il primo epico trailer ufficiale dell'adattamento cinematografico dei romanzi di(La Torre Nera). Potete visionare il trailer in questa news.

Basato sui famosi romanzi di Stephen King, La Torre Nera è incentrata su Roland Deschain, l'ultimo cavaliere, che vaga alla ricerca - per l'appunto - de La Torre Nera, una leggendaria costruzione che tiene in equilibrio l'universo. Il suo obiettivo è salvare disperatamente il mondo, ormai un posto in rovina. Roland dovrà arrivarci prima dell'Uomo in Nero, Walter O'Dim, con cui è costretto ad una battaglia eterna.

Diretto da Nikolaj Arcel, l'adattamento cinematografico vede come protagonisti Idris Elba e Matthew McConaughey. Arriverà nei cinema ad agosto.