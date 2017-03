La Torre Nera: nuove scene descritte e i collegamenti con altre opere di King

è ampiamente considerato come il capolavoro di, ma la sua trama estremamente complessa e gli effetti speciali necessari per rendere giustizia al romanzo hanno ritardato il suo passaggio al grande schermo.

La Sony spera che i fan della serie di romanzi d'avventura risponderanno in massa questa estate, aiutando il fantasy dark a sfondare al botteghino nell’affollata finestra d‘uscita estiva. La Torre Nera vede protagonista Idris Elba nei panni di Roland Deschain, un pistolero in missione, e Matthew McConaughey nel ruolo dell'Uomo in Nero, un misterioso stregone. L’esordiente Tom Taylor interpreterà invece un undicenne di nome Jake, che sogna di un universo alternativo e scopre un portale verso un altro mondo.

Questo lunedì, lo studio ha concesso durante il CinemaCon di dare una sbirciata alle epiche battaglie e che vedremo sullo schermo il 28 luglio. Si tratta della prima volta che il pubblico ha potuto dare uno sguardo a un progetto che è rimasto a lungo avvolto nel mistero.

Si sono viste un sacco di sparatorie in slow-motion, tra cui quella in cui il personaggio di McConaughey afferra una pallottola tra le dita, mentre volge la schiena a Idris Elba. “Stai cercando di salvare il mondo, ma non puoi nemmeno salvare te stesso,” lo schernisce McConaughey, promettendo che la torre crollerà. “Si dice che ciò che accade in un mondo faccia eco negli altri,” mormora Idris Elba.

Un momento particolarmente eccitante per i fan vede il personaggio di Elba usare il suo senso dell'udito aumentato per identificare dove si trovi un aggressore dall'aspetto raccapricciante, salvando così il personaggio di Taylor con un tiro ben piazzato della sua pistola.

Il capo della distribuzione Sony Rory Bruer ha affermato che La Torre Nera avrà collegamenti con il resto delle opere di King, tra le quali It e Le notti di Salem. Potrebbe esserci stato un cenno a quelle connessioni nel filmato proiettato al CinemaCon. Jake sta parlando al suo psichiatra delle sue visioni, e vediamo un rapido flash che sembra mostrare una hotel di montagna. Sembrerebbe l'Overlook Hotel, in cui Jack Torrance impazzì lentamente nel classico romanzo di King, Shining.