La Torre Nera: Matthew McConaughey e Idris Elba nei character poster italiani

Nell'omonima trasposizione della saga letteraria di Stephen King diretta da Nikolaj Arcel, i due attori vestiranno i panni di Roland "Il Pistolero" Deschain e di Randall "L'Uomo in Nero" Flagg (anche se qui si chiamerà Walter Padick). Il primo ha giurato di proteggere il Medio-Mondo, ormai sul punto del collasso con le altre realtà a causa dei piani malvagi di Padick, intenzionato a distruggere La Torre Nera, una leggendaria struttura in grado di manipolare spazio e tempo messa a sostegno dei vari mondi paralleli.



La Torre Nera vedrà nel cast anche Tom Taylor (Jake Chambers), Jackie Earle Haley (Sayre), Fran Kranz (Pimli), Katheryn Winnick (Laurie Chambers) e Abbey Lee Kershaw (Tirana), per un'uscita prevista nelle nostre sale il prossimo 10 agosto.