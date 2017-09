La Torre Nera: Idris Elba vs. i critici cinematografici

non è stato il successo sperato. Il film è riuscito ad incassare solo 107 milioni al box-office mondiale, lanciando dei dubbi sulla realizzazione del potenziale sequel e della serie tv.

Il pubblico non sembra aver apprezzato la pellicola ma, soprattutto, la critica non lo ha particolarmente amato. Intervistato a riguardo, l'attore protagonista, Idris Elba, ha parlato della questione: "alla fine ognuno ha la propria opinione e questo va bene. Immagino che un film come La Torre Nera sia un libro difficile da digerire e, soprattutto, da adattare. Ma finché uno dei critici non lo adatta e fa un gran bel lavoro, non voglio sentire cosa hanno da dire".

Riguardo il futuro, Elba afferma: "Non so nulla. So della serie tv, ma non so nemmeno a che punto sono dello sviluppo. Non so cosa accadrà. Le opinioni sono state così e così, qualcuno l'ha amato, qualcuno l'ha detestato, quindi chissà".