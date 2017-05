La Torre Nera: Idris Elba e Matthew McConaughey nel primo trailer italiano

E a poche ore da quello in lingua originale ecco sbarcare online il primo trailer ufficiale in italiano dell'attesissimo, omonima trasposizione del primo romanzo dell'amata saga letteraria scritta dal grande

Protagonisti dell'adattamento diretto da Nikolaj Arcel sono Idris Elba e Matthew McConaughey, rispettivamente Il Pistolero Roland Deschain e l'Uomo in Nero Randall Flagg, il primo votato al bene e protettore di un mondo ormai al collasso, mentre il secondo puro male incarnato con l'obiettivo di distruggere la Torre Nera, leggendaria struttura in grado si dominare spazio e tempo e sorreggere gli universi del Medio-Mondo.



Nel cast del film troveremo anche Tom Taylor nei panni di Jack Chambers, Abbey Lee in quelli di Tirana, Fran Kranz come Pimli e Katheryn Winnick. Il film non sarà una pura trasposizione del primo capitolo della serie ma più una sorta di sequel che partirà nel bel mezzo della storia.



L'uscita de La Torre Nera è prevista per il prossimo 10 agosto.